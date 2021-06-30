Корея подумает над транзитным сертификатом для российской рыбы

Глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с корейской стороной вопрос поставок рыбопродукции в Китай через Корею. Российское ведомство попросило рассмотреть возможность оформления транзитного «сертификата здоровья».

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел переговоры с заместителем министра морских дел и рыболовства Республики Корея по рыболовной политике Ким Чжунсоком в формате видеоконференции.

Встречу организовали по инициативе российской стороны, чтобы обсудить вопросы, связанные с поставками российской рыбной продукции в КНР транзитом через Южную Корею, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Илья Шестаков отметил большое значение транзита через Республику Корея для российских рыбопромышленников и поблагодарил корейскую сторону за поддержку.

При этом Россия проинформировала корейских коллег о приостановке со стороны Китая выгрузки российской рыбной продукции, следующей транзитом через Республику Корея, на основании российских «сертификатов здоровья». Российская сторона попросила Корею содействовать экспортерам и рассмотреть возможность выдачи транзитного «сертификата здоровья» на продукцию РФ. Аналогичный сертификат выпускается для дальнейшей поставки в Евросоюз.

«Министерство морских дел и рыболовства изучит возможность выдачи транзитного сертификата здоровья для дальнейшего экспорта в КНР, а также проведения необходимых внутригосударственных процедур», - отметили в пресс-службе.

Ранее проработать вопрос согласования с Кореей и Китаем единой формы трехстороннего сертификата пообещал Россельхознадзор.

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