Рыбоохрана получила новое положение

Правительство выпустило новое положение о федеральном госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Документ принят в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности и предусматривает, какие профилактически и контрольные мероприятия могут использоваться.

Положение о федеральном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов утверждено постановлением правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 996.

Документ принят в рамках нового закона о госконтроле и, как и он, вступит в силу с 1 июля 2021 г.

Положение не распространяется на госконтроль в части морских биоресурсов, то есть на работу пограничной службы. Руководствоваться документом должны Росрыболовство и его территориальные управления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в положении приводится, какие должностные лица вправе осуществлять госконтроль, кто может принимать решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

В рамках реформы госконтроля продолжает внедряться риск-ориентированный подход. Предусматривается, осуществление каких видов деятельности является критерием отнесения объекта контроля к какой категории риска.

Напомним, что речь идет о контроле не только за соблюдением правил рыболовства, но и за выполнением требований по сохранению рыбных запасов при строительстве и другой хозяйственной деятельности.

Описано, какие могут проводиться контрольные (надзорные) мероприятия, какие меры профилактики могут использовать контролеры.

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