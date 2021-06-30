Ввоз рыбы в ЕС останется на особом контроле

Страны Европейского союза продлили временные меры контроля за ввозом животных и товаров в связи с пандемией COVID–19. Об этом сообщил российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Регламент (EC) 2017/625 устанавливает правила, в числе прочего, в отношении официального контроля и другой официальной деятельности компетентными органами государств - членов Евросоюза, напомнили в НЦБРП.

В связи с пандемией был принят Исполнительный регламент комиссии (ЕС) 2020/466 от 30 марта 2020 г. о временных мерах по сдерживанию рисков для здоровья человека, животных и растений и благополучия животных в период некоторых серьезных сбоев систем контроля государств-членов, вызванных коронавирусной инфекцией (COVID-19). Он разрешает странам Евросоюза применять временные меры в сфере официального контроля и другой официальной деятельности, сообщили Fishnews в НЦБРП.

Государства-члены проинформировали Европейскую комиссию, что из-за коронавирусного кризиса продолжатся серьезные сбои в функционировании систем контроля и проверок в отношении ввоза животных и товаров в ЕС, а также сложности в организации очных совещаний с предпринимателями и их персоналом в рамках официального контроля.

Поэтому срок применения регламента 2020/466 продлевается до 1 сентября 2021 г. посредством Исполнительного регламента комиссии (ЕС) 2021/984, опубликованного 17 июня 2021 г., подчеркнули в НЦБРП.

Информация об этом размещена на сайте учреждения.

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