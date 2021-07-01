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Специалисты «Альфа Лаваль» обучают судовых механиков и электромехаников Русской рыбопромышленной компании правилам эксплуатации современных сепараторов. Фото пресс-службы РРПК

РРПК расширяет программы подготовки экипажей

Русская рыбопромышленная компания запустила серию обучающих семинаров по правилам эксплуатации современных судовых сепараторов совместно с компанией-поставщиком «Альфа Лаваль».

Лекции и практическая часть занятий проходят на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке. Специалисты российского подразделения компании «Альфа Лаваль» обучают судовых механиков и электромехаников РРПК правилам эксплуатацииновейших сепараторов, используемых в составе топливной системы судна и производственном оборудовании обработки рыбной продукции.

«Альфа Лаваль» - мировой лидер в разработке и производстве теплообменного, сепарационного и потокопроводящего оборудования в том числе и для судов рыбопромыслового флота.

Пилотный семинар из запланированного цикла стартовал на базе приморского университета в июне. Судовые механики РРПК адаптируются к процедурам эксплуатации нового оборудования машинного отделения, вспомогательных устройств и механизмов обеспечения, рассказали Fishnews в пресс-службе организации. В том числе изучают устройство современных сепараторов, которые применяются на новых судах. Основное преимущество обучения в том, что специалисты учатся непосредственно у производителей современного оборудования.

Судовые механики РРПК адаптируются к эксплуатации нового оборудования машинного отделения. Фото пресс-службы компании

«Мы стремимся организовать аналогичные курсы в партнерстве со всеми ключевыми компаниями-разработчиками, поставляющими оборудование для наших судов, и особенно признательны тем из них, кто поддерживает возможность их проведения непосредственно во Владивостоке, - отметил руководитель Учебно-тренировочного центра РРПК Сергей Вихарев. – Главная задача - подготовить действующих специалистов флота к тому, чтобы они могли быстро, эффективно и безаварийно начать эксплуатировать новое современное оборудование».

«Мы поддерживаем данное начинание и надеемся, что проведение обучения в дальнейшем будет проходить на регулярной основе, - отметил руководитель отдела «Сервис» компании «Альфа Лаваль Поток» Денис Урываев. - Мы видим, что Русская рыбопромышленная компания уделяет достаточно много внимания подготовке экипажей, и такая комбинированная работа и в отношении нового судового оборудования может оказаться очень полезной».

В планах РРПК обеспечить проведение на регулярной основе таких семинаров для плавсостава строящегося высокотехнологичного флота компании.

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