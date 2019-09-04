04 сентября 2019 года

РРПК заключила новые договоры по инвестквотам

Договоры о выделении инвестиционных квот под строительство четырех судов и берегового завода заключили «Русская рыбопромышленная компания» и Росрыболовство. Церемония подписания состоялась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Подписи под документами поставили генеральный директор РРПК Федор Кирсанов и заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, компания обязалась построить четыре рыбопромысловых судна и завод по переработке трески и пикши «Русская пикша».

«Механизм программы инвестиционных квот стал действенным стимулом развития отрасли, - прокомментировал Федор Кирсанов. – Мы уже видим первые реальные результаты. В конце августа этого года РРПК запустила первый береговой завод «Русская треска» в Мурманске. В следующем году будут спущены на воду первые супертраулеры, которые РРПК строит по итогам первого раунда программы инвестквот. А в целом компания построит самую длинную в России серию судов подобного типа и отрасль получит в распоряжение самый современный на сегодняшний день флот в мире».

Новые суда будут сделаны на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, где сегодня ведется строительство серии из шести траулеров для «Русской рыбопромышленной компании». Каждый из них рассчитан на вылов и переработку более 50 тыс. тонн рыбы в год. Возведение завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки началось в Мурманске в августе текущего года.

Таким образом вместе с ранее начатыми проектами РРПК построит под инвестквоты десять супертраулеров и три береговых завода. Планируется, что ввод этих объектов в эксплуатацию позволит компании существенно увеличить лимиты вылова минтая и сельди и выйти в лидеры по этому показателю.

Fishnews