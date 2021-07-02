«Краскино» закроется на день

В Приморье автомобильный пункт пропуска «Краскино» на границе с КНР (на китайской стороне – «Хуньчунь») 6 июля не будет работать. Об этом сообщает Владивостокский филиал Росгранстроя.

Причиной станет запланированное отключение электроснабжения в поселке Краскино для выполнения неотложных работ, рассказали Fishnews в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой». Кроме того, в пункте пропуска проведут обслуживание силовых кабелей.

Учреждение рекомендовало участникам ВЭД учитывать эту информацию при планировании маршрутов перевозок.

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