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Черный палтус, добытый на Дальнем Востоке

Для промысла палтусов предложили ограничения

Минсельхоз представил проект приказа об ограничениях промысла палтусов в Охотском море на 2021 г. Свое видение регулирования добычи предложил также WWF России.

Министерство сельского хозяйства разместило проект приказа «Об установлении ограничения рыболовства палтусов стрелозубого, палтуса белокорого и палтуса черного в Дальневосточном бассейне в 2021 году» на портале regulation.gov.ru.

Меры регулирования предложены на период с 1 октября по 31 декабря нынешнего года для промышленного лова. Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет промысла на это время, согласно проекту, предусматривается для разных орудий лова:

- в Охотском море к западу от меридиана 150°00' в.д. с применением донных сетей и тралов;

- в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах и в Северо-Охотоморской подзоне к востоку от меридиана 150°00' в.д. с применением ярусных орудий добычи.

Напомним, что ранее ограничения по промыслу палтусов были предложены в рамках изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Документ вызвал целый ряд вопросов у отраслевых объединений, и его решено было доработать.

Мнение WWF России

Свои предложения выдвинул WWF России. Директор организации Дмитрий Горшков направил письмо по вопросам промысла палтусов главе Росрыболовства Илье Шестакову.

В фонде выразили обеспокоенность в связи со снижением запасов черного и белокорого палтусов и предложили запретить специализированный донный ярусный промысел белокорого палтуса в Западно-Беринговоморской зоне, Западно-Камчатской, Северо-Охотоморской подзонах, Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах у восточного побережья Камчатки - в рамках 26 статьи закона о рыболовстве, позволяющей вводить оперативные ограничения лова. Запрет, считают в организации, нужно установить до внесения корректировок в систему управления промыслом.

Так, по мнению фонда, нужно подготовить дополнительные обоснования допустимой минимальной промысловой меры для белокорого палтуса, которая исключала бы прилов и использование на переработку неполовозрелых особей; инициировать запрет на прилов молоди белокорого палтуса менее промысловой меры с применением всех орудий добычи. В организации считают, что нужно вернуться к установлению общего допустимого улова черного и белокорого палтусов для каждого вида отдельно. Кроме того, полагают в фонде, необходимо содействовать повышению числа и качества специализированных полевых исследований, направленных на оценку запасов и сбор биостатистического материала по обоим видам палтусов; инициировать пересмотр существующей методики оценки запасов.

Ученые приготовили возможные решения

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что специалисты разработали проект стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период до 2040 г., где будут всесторонне рассмотрены многие проблемы и предложены пути их решения.

При этом в институте отметили, что введение запрета промысла палтусов на сегодняшний день не имеет под собой достаточного основания, «так как установление ОДУ является основной экологической мерой регулирования промысла и при освоении предприятием установленной квоты, являющейся частью установленного ОДУ, оно должно автоматически прекращать промысел того или иного вида водных биоресурсов».

Важным во ВНИРО назвали вопрос разделения промысловой группы «палтусы» на два объекта - черного и белокого палтусов.

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НазадМетки: ОДУкамчаткаросрыболовство
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