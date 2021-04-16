Правила рыболовства пообещали отточить совместно с бизнесом

Перед внесением изменений в правила рыболовства важно проводить финальные обсуждения, чтобы тщательно выверить все формулировки, заявил на заседании ДВНПС глава Росрыболовства Илья Шестаков.

На Дальневосточном научно-промысловом совете рассматривалось исполнение решений предыдущих заседаний. Сейчас готовятся изменения бассейновых правил рыболовства, проект, размещенный на портале regulation.gov.ru, вызвал вопросы у отраслевого сообщества.

В частности, первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков обратил внимание на ограничения по промыслу палтусов. Предложенные изменения радикально отличаются от тех, что были одобрены на осеннем заседании ДВНПС, подчеркнул представитель АРПП. Если формулировку принять в нынешнем виде, не только будет нанесен удар по экономике ярусного промысла – будут подорваны и без того слабые запасы черного палтуса, заявил Александр Васьков.

Участники заседания подчеркнули, что формулировки, предложенные и согласованные отраслевым сообществом, не должны изменяться при внесении в итоговый проект без обсуждения.

Такой подход поддержал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он предложил собирать совещания с регионами для финального рассмотрения изменений в правила, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев обратил внимание на специфику принятия правил в связи с новым законом об обязательных требованиях: документ принимается на шесть лет. Руководитель АСРФ отметил, что изменения в отношении приловов при промысле минтая – нужные и полезные, но поправка нуждается в доработке с учетом взвешивания уловов. Это важно для сохранения ресурса.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов остановился на изменениях, которые предлагались для организации эффективного промысла пелагических объектов – сардины-иваси и скумбрии.

Видеоконференцию по дальневосточным правилам Илья Шестаков поручил провести на следующей неделе.

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