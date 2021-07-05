Иностранным инвесторам снизили планку для согласований

Президент подписал закон, предусматривающий снижение планки для признания рыбодобывающей компании находящейся под контролем иностранного инвестора. Это позволит защитить отрасль от небезопасного зарубежного влияния, заявили в ФАС.

Изменения в законы о рыболовстве и об иностранных инвестициях внесены федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 339. Поправки были подготовлены Федеральной антимонопольной службой.

Вылов водных биоресурсов относится к стратегическим для обороны страны и безопасности государства отраслям. Сделки, которые приводят к установлению контроля иностранного инвестора за хозяйствующими субъектами в этой сфере, должны предварительно согласовываться с профильной правительственной комиссией. В противном случае такое предприятие лишится права на промысел.

Новый закон снижает с 50% до 25% и более долю в уставном капитале рыбодобывающей организации, при которой она считается находящейся под контролем иностранного инвестора. Также уточняется, что речь идет не только об иностранном инвесторе, но и о группе лиц, в которую входит иностранный инвестор, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения позволят избежать рисков возникновения полной материально-технической и финансовой зависимости российских рыбодобывающих организаций от иностранных компаний. При этом сохранится привлекательность отрасли для добросовестных зарубежных инвесторов, заявили в пресс-службе ФАС,

Установлен переходный период для приведения деятельности в соответствие с изменениями законодательства. «В течение 365 дней со дня вступления закона в силу иностранные инвесторы, владеющие долями в уставном капитале рыбодобывающих организаций в размере более 25%, но не более 50%, обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля в порядке, предусмотренном законом об иностранных инвестициях, или снизить долю своего участия в уставном капитале. В противном случае иностранный инвестор будем лишен права голоса на общем собрании акционеров в судебном порядке», - обратили внимание в антимонопольном ведомстве.

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