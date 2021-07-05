Россия подготовится к антарктическому промыслу

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике до 2030 г. Предусмотрены исследования запасов рыбы и криля, а также создание технологий для их переработки.

Напомним, стратегия развития деятельности РФ в Антарктике была принята в августе прошлого года. План по ее исполнению утвержден распоряжением правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1767, сообщает корреспондент Fishnews. Контролировать реализацию документа будет Минприроды.

Предусмотрено, в частности, проектирование и строительство научно-исследовательского судна ледового класса для комплексных ресурсных исследований в Антарктике. А также модернизация и переоборудование крупнотоннажного промыслового судна в НИС для рыбохозяйственных исследований.

Ответственный исполнитель – Федеральное агентство по рыболовству, срок – 2022-2026 гг.

В рамках Российской антарктической экспедиции предполагается проводить биологические исследования и мониторинг окружающей среды.

Кроме того, запланированы ежегодные комплексные экспедиционные исследования ресурсов криля и экосистемы Южного океана. Отвечать за них будут Минобрнауки и Росрыболовство.

Также в план включено проведение регулярных комплексных ресурсных экспедиций в атлантическом, тихоокеанском и индоокеанском секторах Антарктики для оценки состояния запасов криля, рыб и других водных биоресурсов. Ответственными исполнителями назначены Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Документ предусматривает подготовку оценки ВБР Антарктики на основе исследований по прогнозированию состояния запасов для обеспечения экономически эффективного рыбного промысла.

Проводиться такая оценка должна ежегодно с 2022 г., за нее отвечают Росгидромет, Росрыболовство, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, ВНИРО.

Также в плане разработка научно обоснованных рекомендаций и стратегии по эффективному освоению криля, рыб, и других биоресурсов российским флотом, подготовка материалов для защиты интересов нашей страны в Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Этим займется Росрыболовство, срок – декабрь 2030 г.

Предусмотрена подготовка обоснованных рекомендаций и документов по технологии изготовления пищевой, кормовой и технической продукции, биологически активных веществ из криля и других водных биоресурсов. Исполнение этого пункта также должно обеспечить Росрыболовство к декабрю 2030 г.

Кроме того, делегации РФ будут ежегодно участвовать в консультативных совещаниях по Договору об Антарктике, сессиях АНТКОМ. Предусмотрено развитие взаимовыгодного дву- и многостороннего взаимодействия с государствами – участниками договора.

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