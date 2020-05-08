08 мая 2020 года

Промысел антарктического криля хотят возродить

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить рекомендации по возобновлению промысла криля в Антарктике. Научная экспедиция показала значительное увеличение биомассы этого ресурса в перспективном промрайоне.

Поручение глава федерального агентства дал по итогам видеоконференции «Научная экспедиция «Антарктида 2019/2020», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В совещании приняли участие члены экспедиции на НИС «Атлантида», которое накануне вернулось в Калининград, и представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Необходимо подготовить экономическую модель рентабельности промысла. И вместе с ВНИРО дать необходимые рекомендации рыбопромышленникам», - отметил Илья Шестаков.

Он добавил, что полученные по итогам рейса данные используют для организации промышленного лова в антарктической зоне Атлантики.

Как рассказал директор ВНИРО Кирилл Колончин, рейсовое задание выполнено в полном объеме. Акустическая съемка сопровождалась широким комплексом экосистемных работ - изучением среды обитания и биологии антарктического криля, исследованиями по его технологической переработке.

Особое внимание уделили исследованиям условий формирования биопродуктивных приостровных зон вблизи Антарктического полуострова и Южных Оркнейских островов. Там создаются наиболее благоприятные условия для концентрирования криля по сравнению с другими районами Южного океана. Оцененная учеными биомасса в этой акватории сейчас выше, чем 17 лет назад, подчеркнули в институте.

Рейсооборот составил 172 суток, комплексные ресурсные исследования выполнены на акватории площадью более 530 тыс. кв. км.

Fishnews