Наука разработала стратегию по добыче палтусов

Специалисты ВНИРО подготовили проект стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов на Дальнем Востоке до 2040 г. Этот документ 7 июля рассмотрит научно-консультативный совет по камбаловым рыбам.

Состояние ресурсов палтусов в Дальневосточном бассейне вызывает серьезные опасения у ученых Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«В результате естественных причин (отсутствие урожайных поколений, глобальные перестройки в составе и структуре ихтиоценов, изменения океанологических условий в связи с глобальным потеплением) численность основных стад палтусов черного в Охотском море, белокорого в Беринговом стала снижаться. Соответственно снижению величины запаса пропорционально снижается общий допустимый улов палтусов. Так предварительные материалы прогноза ОДУ на 2022 г. показывают снижение ОДУ на 25-30% по сравнению с текущим годом», - рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Отмечено, что специалисты института ведут постоянный мониторинг промысловой обстановки. Основные результаты о численности палтусов дают учетные работы.

Во ВНИРО обратили внимание, что важным вопросом является разделение промысловой группы «палтусы» на два объекта: палтуса белокорого и палтуса черного. В этом заинтересованы не только ученые, но и рыбаки, подчеркнули в филиале.

По мнению специалистов, введение запрета на промысел палтусов сейчас не имеет достаточного основания.

«Установление ОДУ является основной экологической мерой регулирования промысла и при освоении предприятием установленной квоты, являющейся частью установленного ОДУ, оно должно автоматически прекращать промысел того или иного вида водных биоресурсов», - отметили в институте. В филиале добавили, что при превышении установленной квоты контролирующие организации принимают меры по недопущению перелова.

Проект Стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период до 2040 г. подготовили по поручению Росрыболовства. В стратегии будут всесторонне рассмотрены многие проблемные вопросы и предложены пути их решения, подчеркнули во ВНИРО.

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