Ассоциация ярусного промысла рассчитывает на разделение по палтусам

Росрыболовство поддержало возвращение к разделению группы «Палтусы» в документах на самостоятельные виды - белокорого и черного. Такое решение позволит снять множество вопросов, считают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Напомним, что несколько лет назад при регулировании рыболовства стала использоваться единая группа «Палтусы» без разбивки на отдельные виды - белокорого и черного. На апрельском совещании, когда обсуждались изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поддержал переход на дифференциацию, рассказал Fishnews представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Такая практика положительно зарекомендовала себя и возвращение к ней - правильное решение, убеждены в АЯП. В объединении не раз предлагали, как и ранее, устанавливать общий допустимый улов отдельно для белокорого и отдельно для черного палтуса.

При этом возвращение к разбивке по видам потребует определенной организационной работы, обратил внимание Вячеслав Бычков. Так, нужно будет внести изменения в ряд правовых актов. При этом в материалах государственной экологической экспертизы разделение по видам палтусов есть и сейчас, поэтому сложностей для установки ОДУ отдельно для каждого объекта не возникнет, отметили в ассоциации.

Необходимо будет внести изменения в договоры на доли квот, которые Росрыболовство заключило с пользователями. Это можно будет сделать через подписание дополнительных соглашений, считают в АЯП.

Наиболее чувствительный и требующий тщательного подхода вопрос - пересчет долей квот вылова отдельно по видам палтусов, подчеркнули в ассоциации. При этом в объединении считают, что процентное соотношение, которое установлено в правилах рыболовства, не может служить единственной и полноценной основой для определения лимитов.

Работа предстоит большая, но в результате будет снят целый ряд проблем. Разделение по видам поможет стабилизировать управление промыслом палтуса, минимизировать риски перелова белокорого палтуса. Не потребуется периодически менять правила рыболовства, корректируя соотношение объемов допустимой добычи черного и белокорого палтусов по промысловым районам.

Ассоциация выразила готовность принять полноценное участие в работе по дифференциации. Объединение направило главе Росрыболовства Илье Шестакову обращение с просьбой отразить это направление в стратегии долгосрочного использования запасов палтусов.

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