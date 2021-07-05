Задачи по нацбезопасности коснулись браконьерства и аквакультуры

Глава государства Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности РФ. Предусмотрено развитие глубокой переработки, усиление борьбы с незаконным выловом, преодоление критической зависимости от импорта в сферах технологий и рыбоводства.

Стратегия утверждена указом президента от 2 июля 2021 г. № 400. Предыдущий план признан утратившим силу.

В новой стратегии отмечено, что ряд государств оказывает на Россию и ее партнеров «открытое политическое и экономическое давление», сообщает корреспондент Fishnews.

«Повышенное внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата и сохранения благоприятной окружающей среды используется в качестве предлога для ограничения доступа российских компаний к экспортным рынкам, сдерживания развития российской промышленности, установления контроля над транспортными маршрутами, воспрепятствования освоения Россией Арктики», - говорится в документе.

К национальным интересам отнесены, в частности, устойчивое развитие экономики на новой технологической основе, охрана окружающей среды и рациональное природопользование. Стратегия предусматривает повышение физической и экономической доступности безопасной и качественной пищевой продукции.

В разделе «Государственная и общественная безопасность» отмечено, что в РФ совершается большое количество преступлений в сфере использования водных биологических ресурсов. Планируется снизить уровень преступности в этой области.

Предусмотрено обеспечение охраны госграницы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа. А также модернизация пограничной инфраструктуры, совершенствование механизмов пограничного, таможенного, санитарно-эпидемиологического контроля.

В разделе «Экономическая безопасность» указано, что переход от экспорта первичных сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции к их глубокой переработке, развитие существующих и создание новых высокотехнологичных производств приведут к изменению структуры российской экономики, повышению ее конкурентоспособности и устойчивости.

Предполагается преодолеть критическую зависимость от импорта технологий, оборудования и комплектующих. Сделать это предполагается с помощью ускоренного внедрения передовых российских разработок, локализации производства на территории РФ,

Предусмотрено интенсивное технологическое обновление в сельском хозяйстве, а также «преодоление критической зависимости от импорта в области племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры (рыбоводства)».

Кроме того, планируется совершенствовать механизмы взаимодействия государства и бизнеса, содействовать развитию малого и среднего предпринимательства, в первую очередь в производственной и научно-технологической сферах.

Стратегия предусматривает усиление контроля за иностранными инвестициями в стратегически значимые сектора российской экономики.

В план включено и развитие перспективных высоких технологий, в том числе биологических и генной инженерии, активизация научных исследований в области обеспечения биологической безопасности.

Отдельный блок стратегии посвящен экологической безопасности и рациональному природопользованию. Он включает, в частности, борьбу с загрязнением вод, сохранение ВБР.

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