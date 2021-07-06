Дагестан вновь предлагает участки форелеводам

В Республике Дагестан выставили на аукцион 8 рыбоводных участков для индустриального выращивания радужной форели. Заявки принимаются до 9 августа.

Организатор торгов - Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью 0,23 га до 13,5 га расположены в Казбековском, Унцукульском, Буйнакском районах.

РВУ находятся на Миатлинском, Ирганайском, Чиркейском водохранилищах, реке Сулак и других водоемах. Стартовые цены лотов – от 550 рублей до 15 тыс. рублей.

Отметим, часть этих акваторий ранее уже выставлялась на аукцион.

Торги предполагается провести 17 августа в Махачкале. Все участки предоставляются на условиях обособленного водопользования на 10 лет.

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