Новые правила рыболовства для Дальнего Востока обсуждают в ассоциациях

Проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна поступил в ассоциации. В отраслевом сообществе призвали обратить внимание на подпункт об отклонении от предварительно заявленного веса улова.

Продолжается работа над новыми правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна. Проект сейчас изучают в отраслевых объединениях.

Новый вариант важнейшего для рыбаков документа требует тщательного анализа, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online. Ошибки в правилах могут обернуться проблемами для сохранения запасов водных биоресурсов и штрафами для промысловиков.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын обратил внимание на подпункт «а» пункта 22.4 проекта. Напомним, что этим положением регулируется допустимое отклонение от предварительно заявленного капитаном веса улова. В проекте новых правил появилось уточнение, что речь идет о весе улова каждого вида водных биоресурсов, а не улова в целом, как в действующей редакции, отметил руководитель АДЛК. По его мнению, это может вступить в противоречие с идеей режима рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки. Напомним, что особые условия для такого промысла были предусмотрены несколько лет назад, чтобы облегчить работу рыбакам.

Возможность учета в местах доставки и выгрузки очень важна для предприятий и необходимо, чтобы работать в таком режиме можно было и дальше, подчеркнул Владимир Галицын.

«Сейчас мы собираем мнения по предложенной формулировке внутри ассоциации - хотелось бы обратить на нее внимание коллег по отраслевому сообществу, понять, каково обоснование таких изменений», - сообщил руководитель АДЛК.

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