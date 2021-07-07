ТОР «Николаевск» помогает воспроизводству лосося

В Николаевском районе Хабаровского края выпустили 120 тыс. мальков лосося для восстановления популяций. Зарыбления начала компания – резидент территории опережающего развития.

Напомним, в августе 2020 г. правительство расширило границы ТОР (ТОСЭР) «Николаевск». Дополнительный участок включили для строительства предприятия по воспроизводству кеты и горбуши.

«Строительство рыбоводного завода здесь началось 29 мая прошлого года, осенью ООО «ВБР-Трейд» прошло аттестацию и осуществило закладку более 15 млн икринок. Мальки развивались в нагульных прудах, а этой ночью 110 тыс. мальков выпустили в реку Ныгай и 10 тысяч - в реку Корюшка», - рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Глава Николаевского района Анатолий Леонов обратил внимание, что почин поддержали другие отраслевые предприятия. Они сейчас занимаются гидрологией, приглашают экологов и ихтиологов, берут в аренду участки для строительства рыборазводных заводов.

По данным региональных властей, площадь нагульных прудов на Ныгайском заводе сформировали с расчетом на 60 млн мальков, инкубаторные площади – на 25 миллионов. В августе, после годичной отработки процесса, технологии и наблюдений за молодью, на предприятии собираются заложить 5 млн икринок.

В планах компании - расширение мощностей, постройка еще одного цеха, а в дальнейшем – организация переработки рыбы.

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