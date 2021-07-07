Форелеводство Северной Осетии поддержат селекционным центром

В Республике Северная Осетия - Алания планируют построить селекционно-племенной центр форелеводства. Власти региона готовы предоставить земельный участок, подвести к нему коммуникации и выделить средства на разработку проекта.

Планами по созданию центра врио главы республики Сергей Меняйло поделился на видеоконференции. В ней участвовали заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова и замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Сергей Меняйло заявил, что регион готов выделить земельный участок и подвести к нему необходимые инженерные коммуникации. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Северной Осетии, участок выберут исходя из результатов анализа проб воды, взятых специалистами Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ).

«Мы сможем выделить из республиканского бюджета в 2022 году 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, которую закажем уже в конце этого года, но затем подадим заявку на возврат средств из федерального бюджета. Кроме того, предложим рассмотреть на осенней сессии парламента Северной Осетии возможность внести изменения в главный финансовый документ республики на текущий год и предусмотреть средства на поддержку рыбной отрасли уже в этом году», – рассказал Сергей Меняйло.

Василий Соколов подчеркнул, что рыбоводство – перспективное направление для Северной Осетии, республика демонстрирует стабильное увеличение объемов производства в индустриальной аквакультуре.

Как отметили в пресс-службе, производство рыбы в республике в 2020 г. выросло до 3,5 тыс. тонн. Напомним, ранее правительство региона решило стимулировать рыбоводов грантами на приобретение посадочного материала и кормов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews