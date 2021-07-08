Икорных перекупщиков на Волге приняли силовики

В Волгоградской области двое местных жителей обвиняются в незаконном обороте «краснокнижных» водных биоресурсов из Хабаровского края. В деле фигурируют свыше центнера черной икры, а также рыба и щучья икра.

В конце мая подозреваемые незаконно приобрели в Хабаровском крае более 100 кг икры осетровых, два фрагмента туши рыбы и 9,5 кг щучьей икры, сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, за деликатесы злоумышленники заплатили почти миллион рублей, планируя заработать намного больше. Икру и рыбу предполагалось с выгодой перепродать в городе Волжском.

Однако по прибытии в город грузовик перекупщиков задержали полицейские и сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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