РРПК увеличила объемы производства филе, фарша и сурими

По итогам первого полугодия Русская рыбопромышленная компания на 22% нарастила объемы производства продукции глубокой переработки, замороженной в море. Цель на будущее – выйти на переработку 100% улова.

По сравнению с первым полугодием 2020 г. Русской рыбопромышленной компании (РРПК) удалось увеличить производство филе, сурими и фарша минтая, а также филе сельди морской заморозки на 22%.

«Стратегическая цель РРПК – обеспечение глубокой переработки на борту промысловых судов до 100% уловов, – прокомментировал гендиректор компании Виктор Литвиненко. – И результаты, которые компания демонстрирует сегодня, доказывают, что мы поступательно движемся к намеченной цели».

Во втором квартале текущего года РРПК заключила договоры на поставки нового продукта из минтая – сурими – на внутренний рынок. Среди покупателей – группа «Вичюнай», ведущие пищевые компании «Меридиан» и «Санта Бремор», а также дальневосточная фирма «КВЭН». В ближайшее время список партнеров-потребителей сурими планируется расширить.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, РРПК продолжает отгрузки продукции по контрактам, в частности, в Европе, в Китае и на внутреннем рынке.

Компания принимает строгие меры по предотвращению заражения коронавирусом членов экипажей и продукции. Моряки тестируются на наличие вируса и проходят перед рейсом двухнедельный карантин в корпоративном обсерваторе. В рейс допускаются только прошедшие карантин и получившие после его прохождения отрицательный результат теста.

Ведется активная кампания по добровольной вакцинации, как сотрудников офиса, так и экипажей. РРПК оказывает информационную поддержку желающим привиться, а также организует пункты проведения вакцинации. Сейчас привито уже более 60% плавсостава.

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