Лов креветки на ООПТ подвел под статью

На Сахалине возбуждено уголовное дело о добыче травяной креветки. По данным следствия, злоумышленники наловили более 1 тыс. этих членистоногих в районе лагуны Буссе, которая является природным парком.

Рыбинспекторы и полицейские задержали троих браконьеров, уголовное дело возбуждено в отношении двоих граждан. Им вменяют совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов в составе организованной группы).

Установлено, что 24 июня злоумышленники наловили более 1 тыс. экземпляров травяной креветки с использованием запрещенного орудия лова (сачка). Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, ущерб составил свыше 200 тыс. рублей.

Орудия добычи помещены в комнату вещественных доказательств, улов изъят и передан на ответственное хранение.

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