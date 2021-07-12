АТФ отметил столетний юбилей

В преддверии Дня рыбака в Архангельске отпраздновали юбилей. Исполнилось 100 лет со дня основания крупнейшего предприятия рыбной отрасли региона - Архангельского тралового флота.

Кульминацией праздника стало торжественное мероприятие в областном театре драмы имени М.В. Ломоносова. Как сообщает корреспондент Fishnews, с круглой датой коллектив Архангельского тралового флота (АТФ) поздравили главы региона и города, представители областного правительства и заксобрания, Федерального агентства по рыболовству.

Официальные лица и почетные гости говорили о неразрывной связи предприятия и рыбохозяйственного комплекса Архангельской области, об истории развития рыболовства на Севере и о людях, связавших свои судьбы с АТФ. Отмечали и современные достижения компании, которая в этом году отправила на промысел траулер «Баренцево море» – первое построенное в России рыболовное судно длиной более 80 м.

«Северное рыболовство родилось, развивалось, и все основы пошли отсюда с архангельской земли, из Поморья», – заявил губернатор Александр Цыбульский. Он подчеркнул, что АТФ, который сейчас входит в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК), не забывает о своих истоках и выполняет все социальные обязательства перед территорией.

Исполнительный директор АТФ Сергей Несветов напомнил, что Архангельский траловый флот – это прежде всего люди, которые когда-то начинали этот промысел, занимались им даже в самые сложные для страны времена и сегодня вкладывают в общее дело частичку себя и своей души. «Компания не собирается стареть. Думаю, нас впереди ждет большое будущее», – отметил он, поблагодарив ветеранов предприятия.

Теплыми словами участники встречи вспоминали гендиректора АТФ Алексея Заплатина, который скончался в этом году, – его роль в возрождении и расцвете компании трудно переоценить.

«Алексей Павлович был душой и нашей компании, и Архангельского тралового флота, – рассказал один из акционеров СЗРК Геннадий Миргородский. – В свое время он был командирован сюда, как нам казалось, на полтора года, потому что предприятие было в плачевном состоянии, и нам казалось, что он полтора года поработает, а потом запросится обратно в родной Мурманск. Но, как ни странно, этого не случилось. Он поработал здесь полтора года. Потом еще пять лет. И я уверен, что если бы не эта нелепая смерть, он бы работал здесь до конца всей своей трудовой деятельности».

По словам губернатора Архангельской области, именем Алексея Заплатина предложено назвать один из новых физкультурно-оздоровительных комплексов, построенных в регионе.

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