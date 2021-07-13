Глубоководных крабов вывели из резерва

Росрыболовство перевело часть объемов по глубоководным крабам из квот добычи в инвестиционных целях в квоты вылова в морских водах. Такое решение позволяет вернуть ресурс в хозяйственный оборот.

Распределение общих допустимых уловов крабов изменилось в соответствии с приказом Росрыболовства от 7 июля 2021 г. № 415. Как сообщает корреспондент Fishnews, часть объемов вылова глубоководных крабов переведена из квот вылова в инвестиционных целях в квоты добычи в морских водах.

По ангулятусу Северо-Охотоморской подзоны добавка составила 312,674 тонны, Восточно-Сахалинской подзоны – 896,74 тонны. По крабу-стригуну красному в подзоне Приморье квота вылова в морских водах увеличена на 1135,042 тонны, в Западно-Сахалинской подзоне – 50,004 тонны.

Напомним, что в этом году Росрыболовству наконец удалось завершить аукционы с инвестиционными обязательствами по глубоководным крабам. Осваивать полученные квоты участники смогут только со следующего года. Согласно постановлению правительства, объемы, по которым не предоставлено право на вылов, переводятся в квоту добычи в морских водах. В прошлом году предприятия так и не смогли получить для освоения свыше 8,5 тыс. тонн крабов-стригунов ангулятуса и красного.

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