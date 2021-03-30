Новости
Счетная палата оценила крабовые аукционы

Счетная палата оценила крабовые аукционы

Аукционы по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях не решили задачу привлечения в отрасль новых участников, заявленную при введении этого механизма, обратили внимание в Счетной палате.

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки осуществления Росрыболовством полномочий администратора неналоговых доходов, полученных по результатам торгов. В том числе аукционов по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях.

Напомним, что новый вид квот был предусмотрен в законодательстве в рамках реализации плана по развитию конкуренции, утвержденного правительством в 2018 г. Однако задача исключить условия, способствующие монополизации рынка добычи, не достигнута, заявили в Счетной палате.

«По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях», – сообщил аудитор Андрей Батуркин.

В Счетной палате также обратили внимание на формирование стартовой цены торгов. «Начальная цена лота в таком случае формируется из нескольких компонентов: определяемая квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях, среднерыночная цена одной тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор, и коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова. Он составил 0,25 – фактически дисконтирующий коэффициент», – объяснил ценообразование лота аудитор.

При этом, по мнению Счетной палаты, коэффициент был утвержден без финансово-экономического обоснования.

Как заявили Fishnews в пресс-службе СП, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков согласился с тем, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке.

«Мы согласны, что необходимо провести дополнительное экономическое обоснование и в большей степени описать, о чем говорит этот коэффициент. Сейчас формула начальной цены формируется как рыночная стоимость квоты краба, которая сформировалась по итогам аукционов за предыдущие годы, умноженная на 15 лет, то есть весь период пользования ресурсов. Поэтому допускаю, что этот коэффициент дисконтирующий, но его надо более четко обосновать», – приводит комментарий главы Росрыболовства пресс-служба Счетной палаты.

Также аудиторы заявили, что на момент первого аукциона отсутствовал один из ключевых компонентов начальной цены лота – квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях. Минсельхоз тогда ее еще не определил.

«Таким образом, – отметил Андрей Батуркин, – был нарушен порядок формирования начальной стоимости лотов, установленный постановлением правительства Российской Федерации. Кроме того, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

На уловы минтая повлиял не только коронавирус

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia – версия 2021

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Денис КОЦЮК

Ресурсы изучаем современными методами

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

Все интервью

Личное мнение

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС) Ольга БУЛКОВА

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза (КРКС)

Ольга БУЛКОВА

Малым и средним предприятиям необходимо право деления квоты

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Все материалы

Крупным планом

Углубленные курсы первой помощи «Русского краба» проходят старшие и вторые помощники капитана

«Русский краб» расширяет стандарт подготовки экипажей

Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.