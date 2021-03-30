Счетная палата оценила крабовые аукционы

Аукционы по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях не решили задачу привлечения в отрасль новых участников, заявленную при введении этого механизма, обратили внимание в Счетной палате.

Счетная палата опубликовала отчет о результатах проверки осуществления Росрыболовством полномочий администратора неналоговых доходов, полученных по результатам торгов. В том числе аукционов по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях.

Напомним, что новый вид квот был предусмотрен в законодательстве в рамках реализации плана по развитию конкуренции, утвержденного правительством в 2018 г. Однако задача исключить условия, способствующие монополизации рынка добычи, не достигнута, заявили в Счетной палате.

«По итогам проведенных крабовых аукционов лоты были реализованы взаимозависимым юридическим лицам. Общая доля их квоты на добычу (вылов) крабов составила от 42 до 50%. При этом победителями крабовых аукционов стали организации, у которых уже были доли квот на добычу (вылов) крабов в промышленных целях», – сообщил аудитор Андрей Батуркин.

В Счетной палате также обратили внимание на формирование стартовой цены торгов. «Начальная цена лота в таком случае формируется из нескольких компонентов: определяемая квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях, среднерыночная цена одной тонны конкретного вида крабов, срок, на который заключается договор, и коэффициент инвестиционного обязательства, учитывающий затраты на строительство краболова. Он составил 0,25 – фактически дисконтирующий коэффициент», – объяснил ценообразование лота аудитор.

При этом, по мнению Счетной палаты, коэффициент был утвержден без финансово-экономического обоснования.

Как заявили Fishnews в пресс-службе СП, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков согласился с тем, что механизм расчета коэффициента нуждается в доработке.

«Мы согласны, что необходимо провести дополнительное экономическое обоснование и в большей степени описать, о чем говорит этот коэффициент. Сейчас формула начальной цены формируется как рыночная стоимость квоты краба, которая сформировалась по итогам аукционов за предыдущие годы, умноженная на 15 лет, то есть весь период пользования ресурсов. Поэтому допускаю, что этот коэффициент дисконтирующий, но его надо более четко обосновать», – приводит комментарий главы Росрыболовства пресс-служба Счетной палаты.

Также аудиторы заявили, что на момент первого аукциона отсутствовал один из ключевых компонентов начальной цены лота – квота добычи крабов, предоставленная в инвестиционных целях. Минсельхоз тогда ее еще не определил.

«Таким образом, – отметил Андрей Батуркин, – был нарушен порядок формирования начальной стоимости лотов, установленный постановлением правительства Российской Федерации. Кроме того, начальная цена предметов лотов аукционов применительно к измененному в 2020 году общему допустимому улову по крабам занижена на 7,7 млрд рублей, или более чем на 6%».

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