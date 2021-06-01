Остатки глубоководных крабов получили нового владельца

Росрыболовство продало с аукциона последний лот глубоководных крабов. Право на вылов крабов-стригунов красного и ангулятуса достается компании «Корвет», предложившей почти 392 млн рублей.

Аукцион, который 31 мая провело Федеральное агентство по рыболовству, стал седьмой попыткой реализовать последний набор крабовых квот, впервые попавших на торги еще осенью 2019 г. Покупателям предложили единственный лот, включавший доли квот на вылов краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и краба-стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах – по 16.666% каждая.

Начальная цена была установлена на уровне 211,8 млн рублей – на 10% ниже по сравнению с предыдущими торгами.

Для участия в аукционе заявились компании «Корвет» и «Феникс». В результате квоты ушли ООО «Корвет» (зарегистрировано в Калининградской области), предложившему за лот 391,9 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. По условиям договора победитель аукциона обязан построить краболовное судно длиной свыше 50 м на российской верфи.

Примечательно, что на торгах по предыдущим пяти лотам глубоководных крабов конкуренция полностью отсутствовала – квоты каждый раз доставались единственному заявителю.

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