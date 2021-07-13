Новости
Треска, пойманная на Дальнем Востоке

Аукцион на понижение по инвестквотам пройдет в августе

Росрыболовство назначило дату аукциона на понижение среди компаний, которые планируют получить квоты на вылов в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах под строительство судов.

Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи на инвестиционные цели, планируется провести 17 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

По результатам процедуры будут определены доли для компаний, заявивших о желании построить среднетоннажное судно длиной не менее 50 м под квоты трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций типа «Ф».

В аукционе на понижение будут участвовать три компании, чьи заявки одобрила межведомственная комиссия: «ЯМСы» (Камчатский край), «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и «Треска ДВ» (Хабаровский край).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Перед отраслью открылись новые возможности

Генеральный директор компании «Дельта-Сервис» Евгений МЫЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Дельта-Сервис»

Евгений МЫЛЬНИКОВ

Морепродукты или фрукты? У нас нет предпочтений – сохраним и отправим всё

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

Охотники на краба

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.