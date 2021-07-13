Аукцион на понижение по инвестквотам пройдет в августе

Росрыболовство назначило дату аукциона на понижение среди компаний, которые планируют получить квоты на вылов в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах под строительство судов.

Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи на инвестиционные цели, планируется провести 17 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

По результатам процедуры будут определены доли для компаний, заявивших о желании построить среднетоннажное судно длиной не менее 50 м под квоты трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций типа «Ф».

В аукционе на понижение будут участвовать три компании, чьи заявки одобрила межведомственная комиссия: «ЯМСы» (Камчатский край), «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и «Треска ДВ» (Хабаровский край).

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