Аукцион на понижение по инвестквотам пройдет в августе
Росрыболовство назначило дату аукциона на понижение среди компаний, которые планируют получить квоты на вылов в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах под строительство судов.
Аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи на инвестиционные цели, планируется провести 17 августа, сообщает корреспондент Fishnews.
По результатам процедуры будут определены доли для компаний, заявивших о желании построить среднетоннажное судно длиной не менее 50 м под квоты трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций типа «Ф».
В аукционе на понижение будут участвовать три компании, чьи заявки одобрила межведомственная комиссия: «ЯМСы» (Камчатский край), «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и «Треска ДВ» (Хабаровский край).
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