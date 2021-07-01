Треска, палтусы и макрурус ждут инвесторов

Межведомственная комиссия одобрила участие в программе инвестквот еще шести проектов по строительству судов - под объемы добычи трески, палтусов и макруруса. Для определения долей будет проведен аукцион на понижение.

Росрыболовство опубликовало протокол заседания комиссии, занимающейся отбором проектов под инвестквоты, от 1 июня. Представители ответственных ведомств рассмотрели результаты 8-го этапа заявочной кампании на квоты добычи в инвестиционных целях.

Напомним, что в рамках этого этапа бизнесу предложено построить в России среднетоннажное судно длиной не менее 50 м под квоты трески в Западно-Беринговоморской, Чукотской зонах, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне. По классификации это объект инвестиций типа «Ф».

Как сообщает корреспондент Fishnews, межведомственная комиссия одобрила заявки по шести проектам: четыре от компании «ЯМСы» (Камчатка), одну от «Сигма Марин Технолоджи» (Хабаровский край) и одну от «Треска ДВ» (Хабаровский край).

Так как суммарно доли квот превышают 100%, то решено провести аукцион, предполагающий снижение долей квот добычи на инвестиционные цели (аукцион на понижение).

Комиссия утвердила протокол декабрьского аукциона на понижение по Северному бассейну.

Признаны выполненными обязательства камчатского РК им. В.И. Ленина по строительству среднетоннажного судна длиной не менее 35 м (объект инвестиций типа «Г-1») - таким образом, компания сможет перейти к освоению инвестквот под эту единицу флота.

Также согласовано продление сроков по строительству ряда судов и береговых заводов.

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