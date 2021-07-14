Брошенные в морях России суда попадут под Найробийскую конвенцию

В Госдуму внесен законопроект о присоединении России к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов. Ее требования распространятся на флот в территориальном море РФ.

Ранее законопроект поддержало правительство РФ. Конвенция, принятая 18 мая 2007 г. в Найроби (Кения) применяется к судам, затонувшим в исключительной экономической зоне государства. Документ регламентирует информирование об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности владельца судна.

Страна-участница может распространить применение конвенции на флот, затонувший в пределах его территории, включая территориальное море. Согласно законопроекту, именно с такой формулировкой Россия планирует присоединиться к конвенции, сообщает корреспондент Fishnews. Также предусмотрена следующая оговорка: «Российская Федерация не считает себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 Конвенции (они касаются урегулирования споров – прим. ред.)».

«Неучастие Российской Федерации в Конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения Конвенции при заходе в воды стран – участниц Конвенции (это в том числе Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания), но не могут получить в России предусмотренное Конвенцией свидетельство, а иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают», – отмечено в пояснительной записке.

Авторы законопроекта обращают внимание: выполняя требования документа в иностранных водах, РФ в своих морских водах не пользуется преимуществами участника конвенции. Присоединение к ней отвечает российским интересам.

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