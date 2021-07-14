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Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Константин Савенков: Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Россельхознадзор в период пандемийных ограничений остается одним из важнейших участников переговоров по обеспечению поставок российской рыбопродукции на внешние рынки. Каким образом организовано взаимодействие с китайским компетентным органом, в интервью Fishnews рассказал замглавы ведомства Константин Савенков.

Для решения вопросов экспорта в Китай Россельхознадзор взаимодействует с коллегами из ветеринарной службы, входящей в состав Главного таможенного управления КНР.

«У нас выстроены достаточно конструктивные взаимоотношения, и они не прекращаются даже в условиях пандемии. Встречи перевели в формат видеоконференций», – рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков в интервью Fishnews.

Пандемия изменила привычную картину экспорта российской рыбы. «Мы получаем достаточно часто от китайской стороны нотификации и определенные претензии из-за следов нуклеиновых кислот коронавируса на упаковке российской продукции. При этом за последний год нам ни разу не приходили от коллег протоколы испытаний, методики, по которым они проводили исследования. Не было информации, каким образом осуществляется отбор проб», – обратил внимание замглавы федеральной службы.

Между тем, отметил он, эти сведения помогли бы найти совместные решения, позволяющие с большей уверенностью гарантировать отсутствие следов коронавируса на упаковке продукции из водных биоресурсов, тем самым снять вопросы по поставкам.

«Мы хотели бы разобраться, насколько остатки кислот, об обнаружении которых заявлялось, опасны с точки зрения распространения самого коронавируса. Информация о методиках, об отборе проб помогла бы установить, насколько выявления могли бы служить основанием для ограничения поставок продукции животного происхождения», – добавил Константин Савенков.

Этот вопрос российская сторона выносила на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). «МЭБ с начала эпидемии давало рекомендации именно в том аспекте, что нет научных доказательств передачи COVID-19 через сырье животного происхождения. И мы просили с учетом этого не вводить меры, как мы считаем, нетарифного регулирования в отношении поставок», – сообщил замглавы Россельхознадзора.

В прошлом году в связи с ситуацией по коронавирусу китайская сторона потребовала провести переобследование российских мощностей. По результатам инспекции в Китай направлено около 500 досье.

«При этом я хотел бы обратить внимание на очень важный аспект: независимо от того, какие предприятия прошли обследование или находятся в процессе него, ранее одобренный список экспортеров продолжает действовать, и его участники имеют право поставлять свою продукцию в КНР», – подчеркнул Константин Савенков.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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