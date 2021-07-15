Рыбохозяйственные водные объекты определят по специальной методике

Росрыболовство разрабатывает проект нормативного акта, регламентирующего подготовку материалов, обосновывающих отнесение водного объекта к имеющим рыбохозяйственное значение, а также определение его категории.

Напомним, в 2019 г. правительство утвердило положение об отнесении водного объекта или его части к водным объектам рыбохозяйственного значения. Согласно пункту 14 постановления, содержание и состав обосновывающих материалов, а также методику их подготовки и оценки должно установить Федеральное агентство по рыболовству.

Уведомление о разработке соответствующего нормативно-правового акта размещено на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Текст документа пока не опубликован.

Общественное обсуждение продлится до 28 июля. Планируемый срок вступления НПА в силу – март 2022 г.

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