На субсидию краболовам выделили средства

Правительство выпустило распоряжение о субсидиях для поддержки заказа краболовного флота на Дальнем Востоке. Из резервного фонда решено выделить в 2021 г. более 240 млн рублей – на одно судно.

Кабмин распорядился выделить в 2021 г. Минпромторгу средства на возмещение части затрат по линии поддержки строительства краболовов в Дальневосточном округе. На эти цели из резервного фонда правительства должно быть направлено более 240,3 млн рублей. В документе уточняется, что имеется в виду предоставление субсидии на постройку одного промыслового судна.

Поддержка предоставляется «в целях обновления состава судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и стимулирования строительства указанных судов на верфях Дальневосточного федерального округа», говорится в распоряжении.

Министерство промышленности и торговли должно обеспечить заключение соглашения о субсидии не позже 60 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что механизм субсидирования государство решило использовать для стимулирования размещения на Дальнем Востоке заказов на краболовные суда, которые должны быть построены под купленные на аукционах квоты добычи. В июле 2020 г. правительство утвердило правила предоставления такой поддержки.

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