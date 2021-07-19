На экологию добавят 20 миллиардов из госбюджета

Президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства федерального бюджета на решение экологических задач. Среди направлений работы - очистка русел рек, морских акваторий.

Правительство должно обеспечить выделение из федерального бюджета в 2021 - 2024 гг. дополнительные средства на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде - 20 млрд рублей. Такую задачу поставил президент.

Как сообщает корреспондент Fishnews, финансирование должно пойти в том числе на мероприятия по очистке русел рек, акваторий внутренних морских вод и территориального моря РФ, подъему затонувших судов, ликвидации и консервации горных выработок, старых нефтяных и газовых скважин.

Доклад по этой теме правительство должно представить до 1 августа 2021 г., далее - раз в год.

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