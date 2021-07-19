Нелегальную черную икру изъяли у рецидивиста

У жителя Хабаровского края изъяли партию черной икры без документов, ущерб оценивается примерно в 3 млн рублей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также хранение наркотиков.

Задержание провели в рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2021». Полицейские обнаружили в сумке у подозреваемого 28 полулитровых контейнеров с черной икрой, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант уголовного дела проживает в Николаевском районе в селе Нижнее Пронге на берегу Амурского лимана. Мужчина находится под домашним арестом, ведется следствие по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов).

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