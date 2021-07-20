Правительство выделило деньги на достройку «Северного полюса»

Правительство распорядилось выделить свыше 1 млрд рублей на завершение строительства арктической платформы «Северный полюс». Она сможет не только находиться на льду, но и свободно двигаться в воде.

На строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» решено выделить более 1 млрд рублей - деньги будут направлены из резервного фонда правительства.

«Это совершенно новый подход к проведению долговременных научных исследований на Северном полюсе. Ведь пока все полярные станции базируются прямо на льдах. Но их толщина за последние два десятилетия существенно уменьшилась и уже давно не позволяет проводить экспедиции длительностью больше года», - прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.

В корме судна будет вертолетная площадка, а его общая длина составит более 83 м. Такие габариты позволят разместить большее количество людей, чем на традиционных дрейфующих станциях, а также больше оборудования для научных исследований. Результаты такого изучения важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

В этом году должны быть завершены достроечные работы, а в 2022 г. - проведены швартовочные испытания и заводские ходовые испытания.

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