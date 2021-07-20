«Рыбное место» хотят использовать для перевалки угля

В Хабаровском крае обсуждают планы по строительству угольного терминала вблизи национального села Датта — традиционного места отдыха и рыболовства. Глава региона Михаил Дегтярев высказался против возведения такого объекта.

Планы по строительству угольного терминала вызвали резонанс среди жителей Ванино и близлежащих сел и поселков, рассказали в пресс-службе администрации Ванинского района. По ее данным, возвести терминал собираются в бухте Сторож возле мыса Экче.

«Участок земли, на котором ООО «Антрацит Инвест Проект» предполагает начать строительство терминала по перевалке угля, принадлежит Министерству обороны РФ, поэтому никаких обращений в адрес районной власти от ООО «Антрацит Инвест Проект» не поступало», — обратили внимание в администрации.

По информации районных властей, этот отрезок побережья Татарского пролива — единственный свободный участком с выходом к морю для зоны отдыха жителей населенных пунктов Ванино, Октябрьский, Токи и Датта. В них проживает в общей сложности более 23 тыс. человек. Кроме того, отметили в районной администрации, это место для традиционного рыболовства представителей коренного народа — орочей.

«Указанные земельные участки граничат с рекой Тумнин, которая является нерестовой для лососевых и осетровых рыб. В бухте Сторож находятся два рыболовных участка Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября, на которые заключены договоры пользования на осуществление промышленного рыболовства. Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября планирует строительство лососевого рыбоводного завода (мощностью 30 млн. экземпляров молоди) на реке Большая Дюанка. Через бухту Сторож проходят пути миграции проходных тихоокеанских лососей и их молоди, что приобретает ее особую значимость в связи со строительством рыбоводного завода на реке Большая Дюанка и восстановлением стада лососевых в реке Тумнин», — говорится в пресс-релизе.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выложил в телеграм видеозапись со своими комментариями, сообщает корреспондент Fishnews.

«Я тут обнаружил, что у нас одна из угольных компаний собралась строить терминал в Ванино. Небольшой объем угля, микроскопический – до 6 млн тонн. И, так я понимаю, что с нашим экономическим блоком это вообще не согласовано. Со мной не согласовано. Местные жители пишут – они возмущены. Рыбопромышленники пишут – они возмущены. Местная администрация возмущена. А компания заявляет, что планирует строить угольный терминал в Ванинском районе в Датте. Я считаю, что это просто безобразие. Хочу всех предупредить – в Датте никаких угольных терминалов не будет. Это однозначно. Точно так же, как на мысе Веселом. Вы помните, что было: зашла компания и ушла. Потому что так нельзя делать. Нужно учитывать мнение людей, нужно грамотнее подбирать место и согласовывать с правительством Хабаровского края такие вещи и с людьми», — заявил Михаил Дегтярев.

Мыс Веселый расположен в Советско-Гаванском районе на берегу Татарского пролива примерно в 22 км (по прямой) от села Датта. По сообщениям СМИ, в 2020 г. здесь начались изыскания для возможного строительства нового порта «Дальний» под перевалку угля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews