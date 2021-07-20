Россия призвала членов ВТО воздержаться от «рыбного» оппортунизма

Минэкомразвития России озвучило тезисы по субсидиям в области рыболовства. Глава ведомства Максим Решетников изложил позицию министерства в ходе переговоров на площадке Всемирной торговой организации.

Напомним, министерская конференция ВТО по «рыбным» субсидиям прошла 15 июля. Во встрече участвовал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он обратил внимание, что Россия нацелена на обеспечение устойчивости рыбных запасов и развития рыбопромышленного комплекса в целом. В связи с этим наша страна выступает с критикой подхода, который приводил бы к полной и безусловной отмене всех субсидий в отрасли.

«По нашему мнению, применяемые в России меры по сохранению и управлению промыслом позволяют поддерживать рыбные запасы на устойчивом уровне и, как следствие, нивелировать возможный негативный эффект от предоставления субсидий», – сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития.

Максим Решетников также подчеркнул, что общее стремление к обеспечению устойчивого развития не должно приводить к применению неконкурентных, противоречащих правилам ВТО мер. Министр призвал членов Всемирной торговой организации воздержаться от продвижения «оппортунистических торговых и экономических целей, не связанных на практике с мандатом ООН».

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