Страны ВТО договорились скоро прийти к соглашению по рыбе

На переговорах во Всемирной торговой организации в общей сложности 104 министра и главы национальных делегаций обязались в ближайшее время прийти к соглашению о запрете чрезмерных субсидий для рыболовства. Крайний срок – следующая встреча в начале декабря.

Напомним, на 15 июля в ВТО была назначена министерская конференция по вопросу субсидий в сфере рыболовства. Участники встречи подтвердили, что находящийся на рассмотрении проект соглашения может быть использован в качестве основы для окончательной редакции документа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, одним из самых чувствительных вопросов на переговорах был особый дифференцированный режим субсидирования для развивающихся и слаборазвитых стран. Участники встречи заявили, что сохранение заработка рыбаков-кустарей и продовольственная безопасность бедных государств имеют такое же большое значение, как и отмена избыточных субсидий.

«Весь мир наблюдает за ВТО. Переговоры о субсидиях на рыболовство являются проверкой как авторитета ВТО в качестве площадки для многосторонних переговоров, так и способности торговой системы реагировать на проблемы, связанные с всеобщим достатком», – заявила глава организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Переговоры об избыточных субсидиях в области рыболовства продолжаются уже почти 20 лет. По мнению Нгози Оконджо-Ивеалы, отсрочка еще на 20 лет приведет к тому, что не останется ни морского рыболовства, которое можно субсидировать, ни рыбаков-кустарей, которых нужно поддерживать.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), треть мировых рыбных запасов подвергается перелову, а большая часть остальных эксплуатируется с максимальной нагрузкой. Ежегодно правительства разных стран выделяют около 35 млрд долларов субсидий на рыболовство, две трети этих средств передаются коммерческому сектору. В том числе финансируются убыточные с экономической точки зрения промыслы, отмечают в ФАО.

О позиции России по этим субсидиям ранее Fishnews рассказали в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

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