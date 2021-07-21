Сенатор откликнулся на проблему бизнеса

Первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин обратился к руководству Верховного суда по проблеме, с которой столкнулись российские импортеры рыбопродукции.

Напомним, что ранее в Союзе предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры («Рыбный союз») заявили об опасных для российского бизнеса прецедентах.

Вопросы у импортеров вызвали основания для серьезных доначислений таможенных платежей при ввозе рыбопродукции из Китая. Таможня при этом опирается на информацию зарубежной стороны, но китайские партнеры для получения налоговых льгот показали завышенные цены, обратили внимание в союзе.

При этом судебная практика по спорам таможенных органов и импортеров в России разнится. «На мой взгляд, здесь именно высший судебный орган должен рассмотреть вопрос и принять однозначное решение. Нужно внести ясность: какие документы должны приниматься в качестве основания, как они должны заверяться, перепроверяться. И соответственно, на каком основании они могут служить доказательной базой при оценке правильности расчета таможенной стоимости», — прокомментировал председатель «Рыбного союза» Александр Панин.

Отраслевое объединение обратилось по этой проблеме к первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергею Митину.

Как сообщили Fishnews в союзе, сенатор откликнулся на письмо и направил обращение к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой «рассмотреть возможность выработать единообразный подход в решении аналогичных вопросов в судебных инстанциях».

При этом в обращении члена СФ отмечено, что проблема в будущем может коснуться не только поставок рыбы, рыбной продукции и морепродуктов из КНР, но и другого импорта.

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