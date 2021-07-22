Голосование определит имена для новых НИСов

В 2024 г. на Дальнем Востоке будут построены два научно-исследовательских судна для океанологических исследований в любой точке Мирового океана. Россиян приглашают проголосовать за названия для новых НИСов.

Голосование за названия для судов, которые пополнят научно-исследовательский флот России, открыто на сайте Министерства науки и высшего образования.

Передовое оборудование лабораторий новых НИСов позволит выполнять забортные работы независимо от погодных условий, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

Сюда входят гидрофизические, биологические, химические, метеорологические, геологические, геофизические и другие виды исследований. С помощью установленного непосредственно на судах оборудования ученые смогут брать пробы донных отложений на самых больших глубинах.

Срок сдачи судов — 2024 г. Конструкторскую документацию разработало ЦКБ «Лазурит», строительство ведет судоверфь «Звезда» на Дальнем Востоке. Всего на новые НИСы выделено 28,4 млрд рублей.

Назвать передовые суда предлагается в честь выдающихся ученых. «Это один из основателей морской геологии в России Александр Лисицын, автор фундаментальной теоремы механики ветровых волн Василий Шулейкин, один из самых известных ученых-океанологов Советского Союза и России Леонид Бреховских, выдающийся специалист в области гидрофизики, гидроакустики и океанологии Виктор Ильичев, автор фундаментальных работ по теории климата, численному моделированию атмосферы и океана Андрей Монин, советский государственный деятель, гидробиолог и полярный исследователь Петр Ширшов, разработчик стройной научной концепции о гидрологических структурах Мирового океана Алексей Добровольский. Проголосовать может каждый желающий на сайте Минобрнауки России. Именами двух исследователей, набравших максимальное количество голосов, мы назовем новые научные суда», — рассказал глава министерства Валерий Фальков.

Список имен ученых сформирован из предложений университетов и научно-исследовательских институтов, участвующих в экспедиционных исследованиях на НИСах.

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