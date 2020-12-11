11 декабря 2020 года

Верфь Дальнего Востока построит два НИСа

Судостроительный комплекс «Звезда» и Управление научно-исследовательского флота ДВО РАН подписали контракт на постройку двух многофункциональных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания.

В сентябре постановление о финансировании строительства двух НИСов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С помощью новых судов планируется решить проблему старения научного флота, улучшить условия работы российских ученых.

«Подписание контракта состоялось в рамках решения правительства РФ, определившего ССК «Звезда» единственным исполнителем заказа, предусмотренного проектом «Наука», - сообщили Fishnews в пресс-службе верфи.

Отмечено, что подобный флот не строился в России несколько десятков лет. Проект судов уже разработал ЦКБ «Лазурит».

Назначение новых судов – научно-исследовательские фундаментальные и прикладные работы в акваториях Мирового океана. Это гидрометеорологические измерения, измерение магнитного, гравитационного, электрического и теплового полей, биолого-экологические исследования. А также высокоразрешающую геолого-гидрографическую съемку дна, отбор и анализ образцов горных пород и донных отложений с использованием подводной техники, экологический мониторинг окружающей среды.

«Широкий спектр измерений будет проводиться с помощью самой современной бортовой и буксируемой аппаратуры, лаборатории НИС смогут обрабатывать получаемые данные в режиме реального времени», - говорится в пресс-релизе.

Ледовый класс судов Arc4 позволит им самостоятельно преодолевать однолетние льды толщиной до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летне-осеннюю. Длина НИСов составит 122,5 м, водоизмещение – 8130 тонн. Они смогут находиться в автономном плавании 50 суток и совершать переходы дальностью 7500 миль. На судах предусмотрены вертолетные площадки.

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