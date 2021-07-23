Лососевый браконьер привлек подельников обманом

В Камчатском крае расследуют уголовное дело о незаконной добыче более 2,5 тыс. лососей. По версии следствия, житель Елизово обманул двоих знакомых — рассказал им, что имеет разрешительные документы.

Прокурор Соболевского района признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов в особо крупном размере). Браконьерский промысел велся в Охотском море.

«С использованием двух транспортных средств подозреваемый и иные лица переместили незаконно добытые биоресурсы к месту переработки», — сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

Лов пресекли сотрудники полиции и Росгвардии. Природным ресурсам причинен ущерб на сумму почти 2,5 млн рублей.

Предполагается наложение ареста на транспортные средства — для их последующей конфискации в доход государства. Ход и результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры.

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