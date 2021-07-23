План спасения озера Тунайча разработают на Сахалине

Уникальное озеро Тунайча на Сахалине постепенно умирает — заболачивается и зарастает водорослями. Для исправления ситуации профильный комитет областной думы собирается совместно с правительством региона подготовить план действий.

Тунайча носит статус памятника природы регионального значения. Водоем расположен в 50 км с небольших к от Южно-Сахалинска. Озеро — лагунного типа, связано протокой с Охотским морем, поэтому вода в нем солоноватая.

Экологическое состояние водоема обсудили в Сахалинской областной думе на рабочем совещании.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента, проблемы Тунайчи объясняют отсутствием вентиляции придонных водных слоев холодными водами Охотского моря. Они необходимы для сохранения биообразования и экологического равновесия в водах озера.

«Озеро Тунайча — это лагунная система. Из одной лагуны образовалось два озера — Изменчивое и Тунайча. Рядом с Изменчивым добывали песок, из-за этого полностью изменили береговую линию, изменилось и течение, погубили много живого. После того, как протоку начали чистить, ситуация более-менее нормализовалась, что-то живое еще осталось. Такая же ситуация сейчас с Тунайчой. Человек активно вмешался в жизнь озера. Там вдоль берега начали строить дачи без очистных биологических сооружений. Это привело к тому, что активно начали развиваться сине-зеленые водоросли, увеличилось количество сероводорода. Озеро погибает», — обрисовал ситуацию доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии естествознания Валерий Ефанов.

Заместитель председателя областной думы Виталий Гомилевский обратил внимание, что протоку искусственно сузили на три четверти и предложил восстановить «все как было». Однако замруководителя Сахалинского филиала ВНИРО Дмитрий Галанин высказал несколько иную точку зрения.

«Делать это надо обдуманно. Та живность, а именно корбикула (двустворчатый моллюск небольшого размера), например, запасы которой на сегодняшний день составляют 100 тыс. тонн, она будет вся уничтожена, при большей солености этот моллюск не живет. Это надо осознавать. Кроме того, ущерб от ее гибели будет составлять миллионы рублей», — предостерег представитель СахНИРО.

Специалисты филиала полагают, что сначала надо смоделировать проект, провести его экологическую экспертизу и только потом действовать.

Депутат Сергей Бондарев заявил, что долгие мониторинги и всевозможные экспертизы только затягивают процесс спасения Тунайчи. Он предложил постепенно расширять протоку. Это, по мнению парламентария, не позволит одномоментно поступить большому объему морской воды.

Заместитель комитета по экологии и природопользованию Ирина Никитина отметила, что по итогам совещания комитет выработает план действий совместно с правительством области.

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