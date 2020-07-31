31 июля 2020 года

Ученые Сахалина предупредили об опасности голубого озера

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО выявили причину «цветения» озера Тунайча: в необычный цвет воду окрасили цианобактерии. Сейчас в этом месте нельзя купаться, добывать рыбу и моллюсков.

«Цветение» воды голубовато-зеленого цвета было отмечено на озере Тунайча (оно второе по величине на Сахалине) в районе пляжа Солнечный. 21 июля сотрудники СахНИРО взяли там пробы фитопланктона и бактериопланктона. Проведенные исследования показали присутствие в воде цианобактерий родов Dolichospermum, Anabaena, Anabaenopsis в виде разрушенных колоний, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Ученые рассказали, что эти микроорганизмы – обычные обитатели континентальных водоемов многих стран, нередко вызывающие «цветение». Ежегодно летом с повышением температуры воды (более 19°С) виды родов Anabaena и Dolichospermum массово развиваются в Тунайче, а вот Anabaenopsis обнаружены впервые.

«Цианобактерии при развитии, отмирании и разложении выделяют запах, пигмент, производят высокоопасные цианотоксины – микроцистины, способные вызывать тяжелые отравления у животных. Также представляют опасность и для людей, вызывая панкреатит, эндокринные заболевания, болезни кожи и нервной системы, поэтому купание в такой воде – угроза для здоровья человека, особенно для людей старшего поколения и маленьких детей», – подчеркнули в СахНИРО.

Опасно и употребление рыбы, моллюсков, которые обитают в такой воде, поскольку они загрязнены цианотоксинами. Следует ограничить доступ к водоему домашних животных (так как они не только погружаются в воду, но и пьют ее). После отмирания цианобактерий цианотоксины могут оставаться в воде еще в течение месяца, обратили внимание ученые.

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