Японцы предупредили россиян о своих орудиях лова

Посольство Японии передало России ноту о местах установки орудий лова японскими рыбопромышленниками в морском районе у островов Хоккайдо и Хонсю со стороны Тихого океана.

Федеральное агентство по рыболовству направило документ в территориальные управления ведомства. Ознакомиться с нотой можно, в частности, на сайте Сахалино-Курильского теруправления ФАР.

Японская сторона сообщает, что с 1 июля места установки лова у Хоккайдо и Хонсю будут последовательно изменены. Посольство просит провести исчерпывающий инструктаж об острожном ведении промысла российскими рыбопромышленниками, сообщает корреспондент Fishnews.

Возле острова Хоккайдо японские суда установят снасти в районе залива Функа, вокруг мыса Эримо, в районах Кусиро, Нэмуро и Токати. Также орудия лова установят в районе у острова Хонсю со стороны Тихого океана.

Японские рыбаки используют порядки ловушек и ярусов, отдельные ловушки, жаберные и дрифтерные сети. Точные координаты, карты и периоды промысла содержатся в приложениях к ноте.

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