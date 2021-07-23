Андрей Здетоветский: Fishnews — это оперативность

Журналисты Fishnews в своих материалах охватывают не только федеральную, но и региональную повестку, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, поздравляя медиахолдинг с юбилеем.

Информация на Fishnews всегда оперативная и полная, новостная лента практически полностью охватывает актуальную проблематику, причем не только на федеральном, но и на региональном уровне, обратил внимание глава краевого минрыбхоза.

Освещаются и события в рыбной отрасли Камчатки: регион ежегодно добывает более 1,5 млн тонн водных биоресурсов, лидируя по уловам в стране. Рыбопромышленники края реализуют инвестиционные проекты по строительству промысловых судов и перерабатывающих заводов. Журналисты Fishnews пишут и о вопросах, которые требуется решить для дальнейшего развития отрасли.

«Спасибо за поддержку рыбной отрасли! Сегодня Fishnews - лучший отраслевой информационный и новостной ресурс, а также объективная дискуссионная площадка. Это, безусловно, заслуга профессиональной команды. Желаю не останавливаться на достигнутом!» — обратился к коллективу медиахолдинга Андрей Здетоветский.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews