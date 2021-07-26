Чилийскую рыбу избавят от бумажных документов

Ветеринарные ведомства России и Чили готовятся к эксперименту по переходу на использование только электронных ветсертификатов при поставках рыбы и морепродуктов из республики в РФ.

Россельхознадзор провел видеопереговоры с представителями Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca). Стороны обсудили вопросы, связанные с началом эксперимента по переходу на использование только электронных ветсертификатов при поставках рыбы и морепродуктов из республики в РФ.

Российское ведомство указало коллегам на необходимость доработать структуру перевыпущенного электронного документа, который сопровождает иностранную продукцию. Ранее чилийской стороне была направлена информация с подробным описанием для устранения неточностей, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Также участники переговоров обсудили меры, которые позволят обеспечить соблюдение требований ветеринарного контроля при полном переходе на электронную сертификацию. Стороны договорились сопровождать подконтрольную продукцию PDF-уведомлением, которое автоматически выпускает чилийская информационная система SISCOMEX.

«Уполномоченные органы с помощью QR-кода смогут увидеть документ с цифровой подписью и таким образом убедиться в его подлинности», — рассказали в пресс-службе.

Образцы таких уведомлений, а также доработанные электронные сопроводительные документы, выдаваемые Sernapesca, направят в Россельхознадзор для анализа.

Участники переговоров договорились в ближайшее время начать эксперимент по переходу на использование только электронных ветеринарных сертификатов при поставках рыбы и морепродуктов из Чили на территорию России.

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