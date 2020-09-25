25 сентября 2020 года

Рыбопродукция Чили ждет электронного оформления

Россельхознадзор провел видеопереговоры с представителями Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca). Стороны обсудили переход на электронный документооборот при сертификации поставок рыбы и морепродуктов республики.

Участники консультаций отметили успешное тестирование передачи электронных ветеринарных сертификатов на продукцию, следующую в адрес российских получателей.

По мнению сторон, для начала полного перехода на электронный документооборот необходимо проинформировать об этом страны транзита (европейские порты), где продукция из Чили проходит процедуру перегрузки с одного судна на другое. Россельхознадзор собирается в ближайшее время направить чилийским коллегам образец официального совместного обращения двух ведомств в адрес Европейской комиссии.

Участники переговоров решили продолжить сопровождение подконтрольной продукции дополнительно печатной версией сертификата, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Также на видеоконференции обсудили вопросы оформления ветсертификатов на товары, экспортируемые из Чили в Казахстан. Значительное количество такой продукции ввозится через российские пункты пропуска. Сейчас грузы, следующие из Чили в Казахстан, сопровождаются сертификатами, оформленными по образцам единых ветсертификатов на товары, экспортируемые на территорию ЕАЭС.

Стороны считают, что внедрение электронных ветеринарных сертификатов или предварительных уведомлений во ФГИС «ВетИС» на товары, экспортируемые из Чили в Казахстан, позволит повысить эффективность пограничного ветконтроля.

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