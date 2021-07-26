Икорного браконьера «приняли» на выезде из леса

На юго-западном побережье Камчатки у местного жителя изъяли 58,5 кг лососевой икры–сырца. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по браконьерской статье.

Фигуранта остановили в Соболевском районе сотрудники рыбоохраны, полиции и Росгвардии. Браконьер на квадроцикле выезжал из леса вблизи села Устьевое, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Кроме икры в ястыках, изъяли резиновую лодку, невод и нож. Материалы переданы в полицию для проверки и принятия процессуального решения.

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