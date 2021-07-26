Судовладельцев заставят позаботиться о затонувшем флоте

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта, призванных решить проблему затонувших судов. Особенно остро вопрос стоит на Дальнем Востоке, отмечают авторы поправок.

В базе Госдумы размещены два законопроекта по затонувшему флоту — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает корреспондент Fishnews

Сейчас законодательство в сфере торгового мореплавания не содержит прямых запретов на сознательное оставление судов в местах, где они потерпели кораблекрушение или были выброшены на отмель. Не предусмотрено для собственника и обязательств убрать затонувшее имущество, говорится в сопроводительных материалах к инициативам. Это приводит к безнаказанному загрязнению акваторий. Особенно остро проблема стоит на Дальнем Востоке.

По данным Минтранса, только в акватории ДФО более 600 затонувших судов, известны собственники 149 судов.

«Обязательства собственников судов осуществить подъем затопленного имущества возникают исключительно в случаях, если такое имущество создает угрозу безопасности мореплавания или причиняет ущерб морской среде загрязнением либо препятствует осуществлению рыболовства или деятельности порта. Административная ответственность собственника за невыполнение работ по подъему затонувшего имущества сейчас отсутствует», — обращают внимание в пояснительной записке. Ограничены и возможности администраций морских портов.

Отмечено, что изменения разработаны с учетом положений Найробийской конвенции об удалении затонувших судов от 2007 г. Напомним, что Россия готовится присоединиться к этому международному договору.

Новые законодательные инициативы вводят механизмы обеспечения подъема судов собственниками, а если владельцы не выполнят уборку — силами администрации морского порта или региональными властями.

Планируется внести изменения в Кодекс торгового мореплавания РФ, в том числе установить запрет на затопление судов.

Предусматривается выделение субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов по удалению и утилизации затонувшего флота. Субъекты Федерации и администрации морских портов смогут требовать возмещение затрат на уборку от организации–страховщика.

Планируется установить административную ответственность собственников за нарушение требований об удалении затонувшего имущества, требований о наличии на судне свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов. Наказываться будет и несоблюдение требований о страховании, умышленное затопление флота.

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