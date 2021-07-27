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Основные направления исследований центра определили на заседании экономической секции ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института

Специальный центр приступит к изучению рыбной экономики

С августа начнет работать Центр экономических исследований в рыбном хозяйстве. Одним из направлений его деятельности станет подготовка предложений по организационно-экономическим механизмам развития отрасли.

Основные направления работы Центра экономических исследований рыбного хозяйства определили на заседании экономической секции ученого совета ВНИРО.

Центр начнет функционировать с 1 августа этого года. Основные направления его научной деятельности охватывают четыре фундаментальных блока, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства.

Блок «Экономика водных биологических ресурсов» включает оценку состояния запасов водных биоресурсов, а также изучение влияния их эксплуатации на экологию окружающей среды. Особое внимание будет уделено исследованиям современных принципов экосистемного подхода: изучению причин, сдерживающих развитие этого метода, и роли рыбохозяйственной науки в его формировании.

В рамках блока «Экономика рыбохозяйственного комплекса» будут осуществляться анализ и прогнозирование устойчивости производственных и отраслевых показателей рыбохозяйственного комплекса, а также внутренней и внешней торговли.

Блок «Взаимодействие с международными организациями» будет ориентирован как на обеспечение регулярного обмена промысловой и социально-экономической статистикой, так и на создание обобщенного анализа международной отчетности.

Ведущей задачей направления «Повышение эффективности и работоспособности рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» заявлена выработка предложений по созданию организационно-экономического механизма для гармоничного развития отрасли в новых условиях цифровизации, международных санкций, увеличения экспорта рыбной продукции.

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Fishnews

  • Основные направления исследований центра определили на заседании экономической секции ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института
  • Основные направления исследований центра определили на заседании экономической секции ученого совета ВНИРО. Фото пресс-службы института
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